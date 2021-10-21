Ясько назвала главную причину, почему Саакашвили в тюрьме

Против приезда политика в Грузию была и тамошняя власть, и даже Россия

Ясько назвала Саакашвили личным узником Путина. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Елизавета Ясько заявила, что ее возлюбленный Михеил Саакашвили удерживается в грузинском СИЗО из-за президента РФ Владимира Путина и назвала его политическим узником Кремля.

Об этом пишет ГОРДОН.

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По ее словам, против приезда политика была и грузинская власть, и даже Россия.

"Причем с разных сторон, потому что грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить... Потом, мы имеем соседа – Кремль, Путина... Потому что Михеил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он – политический узник Путина. Личный. И он сейчас сидит именно по этой причине", – сказала Ясько.

Она отметила, что Саакашвили осознавал, что если он приедет в Грузию, то его могут задержать.

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"Прекрасно понимал, что его могут арестовать. Рассчитывал ли он, что это произойдет так, как произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть, но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы", – добавила нардеп.

Саакашвили в грузинском заточении