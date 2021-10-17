Саакашвілі можуть звільнити – названо один реальний варіант

Адвокат політика розповів, що його підопічному в СІЗО все гірше – він втрачає сили

Зурабішвілі (в кружечку) може витягнути Саакашвілі з СІЗО. Колаж "Сьогодні"

Українсько-грузинського політика Міхеїла Саакашвілі, у якого в СІЗО серйозні проблеми зі здоров'ям, може звільнити президент Грузії Саломе Зурабішвілі через помилування.

Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 адвокат затриманого Бека Басілая

Реклама

Він стверджує, що є різні процедури, за допомогою яких Саакашвілі можна звільнити, і привів в приклад один реальний варіант.

"Наприклад, президент (Грузії) може вирішити питання з помилуванням – це абсолютно можливо. Вона заявила, що не робитиме цього, але це було до першого туру (виборів. – Ред.). Зараз інша обстановка, ви бачили цей величезний мітинг (на підтримку Саакашвілі. – Ред.). І зараз у президента буде зобов'язання вирішити питання мирно, тому що це неможливо, щоб колишній президент, головний реформатор країни сидів за такою політично мотивованою справою", – сказав Басілая.

Також адвокат зазначив, що Саакашвілі втрачає сили в СІЗО, здоров'я з кожним днем погіршується.

"Морально він себе почуває дуже міцно. Але ми всі розуміємо, що більш ніж два тижні він голодує, і його фізичний стан вже не дуже хороший, він втрачає сили. І коли ми зустрічаємося, видно, що йому недобре. Зараз я не можу дати медичні дані, сьогодні з ним спілкувався лікар, і ми чекаємо його заяви", – підкреслив він.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.

Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.

Політик оголосив про голодування і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.