Саакашвили забирают из тюрьмы: появились подробности

Саакашвили согласился, чтобы его госпитализировали

Саакашвили переведут в госпиталь / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили который голодает уже 21 день, по рекомендации врачей готов покинуть стены тюрьмы. Об этом пишет издание Грузия Онлайн.

По словам его личного врача, для перевода политика в медицинское учреждение необходимо решить несколько вопросов с Минздравом и Минюстом.

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"Михеил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Это, разумеется, не произойдет сегодня или завтра. Может, в субботу-воскресенье, не знаю, когда это будет. Еще нужно решить кое-какие вопросы, все я проясню завтра-послезавтра", – сказал врач.

Также он отметил, что перевод в госпиталь совсем не означает, что Саакашвили прекратит голодовку.

Накануне Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить это требование, если согласится сам задержанный.

Саакашвили в грузинском заточении