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Саакашвілі погодився на три вимоги лікарів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 15:28
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Особистий лікар політика очікував гіршого, але його вразив стан Саакашвілі в СІЗО
Саакашвілі через голодування потребує допомоги лікарів. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі через голодування потребує допомоги лікарів. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який вже насилу пересувається, погодився прийняти лікарів, здати тести і навіть приймати ліки, але від голодування не відмовиться.

Про це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе, передає Sputnik Грузія.

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За його словами, на цей момент немає необхідності в госпіталізації політика, проте вважає, що це лише питання часу, оскільки Саакашвілі не збирається припиняти голодування.

"Я чекав, що він буде в поганому стані, але у нього виявляється сильний організм, і він перевершив мої очікування. Саакашвілі згоден на консиліум, тести і ліки. Він налаштований дуже бадьоро. Він сказав мені, що у жодному разі не припинить голодування і буде боротися до кінця", – сказав Кипшидзе.

Лікар додав, що аналізи Саакашвілі здасть у вівторок.

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. В цілому він повинен провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки розглядають суди.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
  • Політик оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

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