"Саакашвілі важко пересуватися": нові вести з в'язниці

Політик заявив, що не збирається припиняти голодування – потрібно рятувати країну

Прихильники колишнього президента Грузії дуже переживають за його здоров'я / Колаж "Сьогодні"

Днем третього президента Грузії і главу Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі відвідали у в'язниці Руставі його соратники, після чого стало відомо, що політик перебуває в поганому стані.

Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія онлайн" .

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Візит

"Він худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися", – про це заявила журналістам член "Національного руху" Анна Цітлідзе після відвідин Саакашвілі в 12 пенетенціарній установі в Руставі.

При цьому Саакашвілі заявив, що не збирається припиняти голодування.

"Він не дав мені багато говорити про стан здоров'я і сказав мені, що це не є важливим, коли потрібно рятувати країну, і зараз головне – довести до кінця цю почату перемогу. Він мало говорить про своє здоров'я. Я запитала стосовно припинення голодування, це питання про яке взагалі не хоче говорити, він прийняв тверде рішення про це, і тепер головне – врятувати країну. Він чекає, що його особистому лікарю дадуть право якось увійти до нього", – сказала Цітлідзе.

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Другий тиждень голодування

Раніше член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віцеспікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгі Барамідзе розповів сайту "Сьогодні", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.

Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав експрезидента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду. Відмовився навіть від меду з соком. При цьому Кипшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказане голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.

12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.