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Саакашвили согласился на три требования врачей

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 октября, 15:28
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Личный врач политика ожидал худшего, но его поразило состояние Саакашвили в СИЗО
Саакашвили из-за голодовки нуждается в помощи врачей. Коллаж "Сегодня"
Саакашвили из-за голодовки нуждается в помощи врачей. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который уже с трудом передвигается, согласился принять врачей, сдать тесты и даже принимать лекарства, но от голодовки не откажется.

Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает Sputnik Грузия.

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По его словам, на данный момент нет необходимости в госпитализации политика, однако считает, что это лишь вопрос времени, поскольку Саакашвили не собирается прекращать голодовку.

"Я ждал, что он будет в плохом состоянии, но у него оказывается сильный организм, и он превзошел мои ожидания. Саакашвили согласен на консилиум, тесты и лекарства. Он настроен очень бодро. Он сказал мне, что ни в коем случае не прекратит голодовку и будет бороться до конца", – сказал Кипшидзе.

Врач добавил, что анализы Саакашвили сдаст во вторник.

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Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
  • Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

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