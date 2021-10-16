Саакашвили согласился на три требования врачей

Личный врач политика ожидал худшего, но его поразило состояние Саакашвили в СИЗО

Саакашвили из-за голодовки нуждается в помощи врачей. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который уже с трудом передвигается, согласился принять врачей, сдать тесты и даже принимать лекарства, но от голодовки не откажется.

Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает Sputnik Грузия.

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По его словам, на данный момент нет необходимости в госпитализации политика, однако считает, что это лишь вопрос времени, поскольку Саакашвили не собирается прекращать голодовку.

"Я ждал, что он будет в плохом состоянии, но у него оказывается сильный организм, и он превзошел мои ожидания. Саакашвили согласен на консилиум, тесты и лекарства. Он настроен очень бодро. Он сказал мне, что ни в коем случае не прекратит голодовку и будет бороться до конца", – сказал Кипшидзе.

Врач добавил, что анализы Саакашвили сдаст во вторник.

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Саакашвили в грузинском заточении