Перші кадри Саакашвілі в тюрмі – шле всім сердечка (відео)

Грузинським журналістам вдалося зробити фотографію та відео третього президента Грузії і глави Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, який зараз знаходиться у в'язниці Руставі.
На сторінці в Фейсбуці грузинський телеканал Mtavari Arkhi опублікував фото екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яке вони зробили перебуваючи за територією закритої установи.
Невідомо, чи позував політик журналістам, однак він виглядав усміхненим і повним оптимізму.
Далі по темі
Трохи пізніше телеканал показав відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Екс-президент тримається за ґрати на вікні і намагається показати руками серце, потім махає людям.
21 день голодування
- На 10-й день голодування у колишнього президента Грузії почалися проблеми зі здоров'ям. Про це заявив адвокат політика.
- Раніше член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгій Барамідзе розповів сайту "Сегодня", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.
- Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав екс-президента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду. При цьому Кипшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказано голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою талассемия.
- 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
- Вранці 15 жовтня була інформація, що політик схуд майже на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.
- 15 жовтня соратники повідомили, що політик перебуває в поганому стані.
- 21 жовтня стало відомо, що Саакашвілі вибирають клініку для госпіталізації.