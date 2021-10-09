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"Схуд на 12 кілограм, витримає недовго": тривожні новини про Саакашвілі з в'язниці від найближчого соратника

Ексклюзив
Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 жовтня, 13:34
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Член політради "Єдиний нацрух Грузії" розповів "Сегодня", як почуває себе Саакашвілі після тижня голодування
Під в'язницею в Руставі тепер проходять мітинги / Колаж "Сьогодні"
Під в'язницею в Руставі тепер проходять мітинги / Колаж "Сьогодні"

Затриманий 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013 роки) Міхеїл Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.

Про це розповів сайту "Сьогодні" член політради "Єдиного національного руху", секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузія (2012 рік) Георгі Барамідзе.

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Стан лідера

"Останній візит до Саакашвілі був в ніч на суботу, вдень також планують його відвідати. Незважаючи на тижневе голодування він відчуває себе бадьоро, фізично відчуває себе добре. Скинув 12 кілограмів. Міхеїл дуже оптимістично налаштований і постійно підбадьорює своїх прихильників, які ведуть боротьбу за праву справу і проти путінського режиму олігарха Іванішвілі", – заявив Георгі Барамідзе.

За словами політика, у них немає інформації, що Міхеїл Саакашвілі почав їсти мед і пити сік, про що раніше заявив начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.

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"Наскільки я знаю, Саакашвілі абсолютно нічого не їсть – він тільки п'є воду. Воду без солі і будь-яких добавок. Просто чисту воду. Звичайно, ніхто не дає прогнозів, скільки його організм зможе витримати. Всі розуміють, що не дуже довго" , – говорить Барамідзе.

Перший суд

Громадяни Грузії і світове співтовариство зможуть побачити Міхеїла Саакашвілі лише через місяць – перше судове засідання у справах екс-президента призначено на 10 листопада. Тільки через місяць будуть розглядати справу про незаконний перетин кордону Саакашвілі в кінці вересня.

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"Ми бачимо цинічний підхід грузинської влади – затримали третього президента країни і навіть не хочуть на суді це обговорювати! Тільки на 10 листопада заплановано перше судове засідання", – розповів "Сьогодні" Барамідзе.

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Що відомо про затримання

  • Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
  • Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
  • У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
  • 4 жовтня за рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
  • Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.
  • 5 жовтня стало відомо, що Саакашвілі позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам повідомив його адвокат Бека Басилая.

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