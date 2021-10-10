Що за хвороба таласемія, яка є у Саакашвілі і чому голодувати при ній небезпечно для життя

Особистий лікар екс-президента Грузії розповів про його рідкісну хворобу, яка передається у спадок і лікується переливаннями крові і пересадкою кісткового мозку

Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав екс-президента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсть і п'є тільки воду. Відмовився навіть від меду з соком, які пропонувала пенітенціарна служба. Раніше стало відомо, що за час голодування Саакашвілі схуд на 12 кілограмів .

Кипшидзе каже: екс-президенту обов'язково треба їсти. Інакше його життя опиниться під загрозою. Кипшидзе відкрив медичну таємницю: виявляється, у Саакашвілі рідкісна спадкова хвороба – таласемія. При цій хворобі категорично заборонено голодування.

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Як відомо, Міхеїл Саакашвілі напередодні виборів в Грузії, таємно в'їхав на територію своєї країни, зупинився в Батумі у друзів. Найімовірніше він розраховував на перемогу політичної сили своїх прихильників – партії "Єдиний національний рух ". Однак ця партія вибори програла, набравши близько 30% голосів . А1 жовтня Саакашвілі був затриманий і потрапив до в'язниці міста Руставі. Там він почав голодування, яке триває вже більше 10 днів.

Що це за хвороба – таласемія?

За словами Кіпшдізе, у Саакашвілі – рідкісна спадкова хвороба. Таласемія – це, строго кажучи, група хвороб крові, із загальними симптомами і наслідками.

У хворої людини відсутній ген, необхідний для повноцінного синтезу гемоглобіну – білка, що міститься в клітинах крові і забезпечує приплив кисню до тканин організму. Як наслідок, разом з "правильним" гемоглобіном в крові з'являється безліч його "неправильних версій", які руйнують клітини крові. Тут виникає відразу декілька проблем.

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По-перше, недостатня кількість гемоглобіну призводить до того, що тканини організму хворої людини не отримують достатньої кількості кисню .

. По-друге, через "неправильний білок", який формується замість гемоглобіну, розвивається анемія - тобто, недокрів'я.

тобто, недокрів'я. По-третє, до складу гемоглобіну входить залізо. Коли клітини крові руйнуються, залізо починає "гуляти" по людському організму і накопичується в різних органах.

Все це дуже серйозно, таласемія може закінчитися смертю. Правда, Кипшидзе не сказав, наскільки важка форма таласемії у Саакашвілі. Однак при будь-який, навіть найлегший формі, недостатнє харчування погіршує перебіг хвороби.

А може Кипшидзе ввів всіх в оману, щоб Саакашвілі відпустили?

У талассемії є ряд зовнішніх проявів. Вони описані в медичних підручниках. В першу чергу при діагностиці таласемії лікарі звертають увагу на такі ознаки:

"Баштова", тобто, майже квадратна форма черепа;

сплющене перенісся;

звуження щілини очей;

збільшення верхньої щелепи.

Щось таке в зовнішності Саакашвілі дійсно вгадується. Ми зробили колаж з портрета дитини, хворої на талассемией (ліворуч) і екс-президента Грузії. Характерні для хвороби риси присутні у обох.

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Форма черепа хворого таласемією дитини, фото якого ми взяли з медичного підручника і Міхеїла Саакашвілі схожі. Для страждають цим захворюванням характерна "баштова голова", приплюснутий ніс, збільшена верхня щелепа. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ймовірно, лікар не просто намагався розжалобити грузинську владу, щоб його пацієнта відпустили. Саакашвілі мабуть дійсно хворий.

Примітно, що в вельми об'ємній статті Вікіпедії про Міхеіла Саакашвілі, немає ні слова про таласемію. Це ймовірно тому, що політику краще приховувати подібне захворювання. Адже воно впливає не тільки на форму черепа, але і на фізичні, а також розумові якості.

Як ще проявляється талассемия?

У талассемии є ще ряд проявів, які сторонній людині не помітити. А саме:

збільшення селезінки і печінки;

блідість і пожовтіння покривів шкіри;

виразки в зоні гомілок;

поява білірубінових каменів в шляхах жовчі;

Також талассесія впливає на загальний стан організму. Саме це її вплив жоден популярний політик не став би показувати:

повільний фізичний і статевий розвиток;

висока слабкість і стомлюваність;

зменшення опірності організму щодо стресів.

Стрессонестійкість Саакашвілі давно підмітили. Він часто буває нестриманим, навіть коли на те немає особливих підстав. З тієї ж причини знаходження у в'язниці для екс-президента – явно суворе випробування, навіть без урахування голодування. Що ж до голодування, то при цій хворобі воно призводить до посилення всіх симптомів.

При погіршенні стану хворих на таласемію, вони потребують перелівання крові, чистку крові від надлишків заліза. Також може знадобитися пересадка кісткового мозку. Чи можливо це все забезпечити у тюрмі, питання спірне.

Чи відпустять Саакашвілі за станом здоров'я?

Все можливо. Проте, такий сценарій є малоймовірним. Причина в тяжкості звинувачень, які висуваються проти нього в Грузії. Саакашвілі був заочно засуджений за кількома кримінальними провадженнями. Ще в кількох він є підозрюваним.

Саакашвілі затримали 1 жовтня. Фото: колаж "Сьогодні"

Ось основні справи:

Загибель прем'єр-міністра Зураба Жванії. Прем'єр загинув в 2005 році, за офіційною версією – через витік газу. Цю версію підтвердили американські експерти, яких було запрошено для розслідування цієї справи. Однак родичі Жванії наполягають на додатковому розслідуванні. Підозрюваним у цій справі є Саакашвілі.

Прем'єр загинув в 2005 році, за офіційною версією – через витік газу. Цю версію підтвердили американські експерти, яких було запрошено для розслідування цієї справи. Однак родичі Жванії наполягають на додатковому розслідуванні. Підозрюваним у цій справі є Саакашвілі. Справа Гелашвілі . У 2005 році в Тбілісі було здійснено збройний напад на депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Грузинський суд визнав Саакашвілі винним в організації цього нападу. Саакашвілі був винесений заочний вирок – 6 років в'язниці з формулюванням – "за перевищення посадових повноважень".

. У 2005 році в Тбілісі було здійснено збройний напад на депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Грузинський суд визнав Саакашвілі винним в організації цього нападу. Саакашвілі був винесений заочний вирок – 6 років в'язниці з формулюванням – "за перевищення посадових повноважень". Вбивство банкіра Гиргвліані. 2006 року в Тбілісі був убитий співробітник "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані. Незабаром після цього опозиційний телеканал "Імеді", що належав бізнесменові Бадрі Патаркацишвілі, озвучив версію про причетність до організації вбивства керівництва МВС на чолі з Вано Мерабішвілі. У березні 2006-го по цій справі були арештовані 4 офіцери МВС Грузії. Однак Саакашвілі розпорядився їх помилувати в обхід комісії з помилування. За це в 2018 році суд виніс вирок Саакашвілі – 3 роки позбавлення волі. Формулювання те ж саме – перевищення посадових повноважень.

2006 року в Тбілісі був убитий співробітник "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані. Незабаром після цього опозиційний телеканал "Імеді", що належав бізнесменові Бадрі Патаркацишвілі, озвучив версію про причетність до організації вбивства керівництва МВС на чолі з Вано Мерабішвілі. У березні 2006-го по цій справі були арештовані 4 офіцери МВС Грузії. Однак Саакашвілі розпорядився їх помилувати в обхід комісії з помилування. За це в 2018 році суд виніс вирок Саакашвілі – 3 роки позбавлення волі. Формулювання те ж саме – перевищення посадових повноважень. Справа про придушення протестів опозиції. У 2007 році грузинські правоохоронні органи розігнали опозиційну демонстрацію в Тбілісі. Були поранені кілька сотень учасників демонстрації. Пізніше в МВС повідомили, що наказ їм особисто віддав Саакашвілі. Вирок у цій справі ще не винесено, однак Саакашвілі звинувачують, знову-таки, в перевищенні посадових повноважень.

У 2007 році грузинські правоохоронні органи розігнали опозиційну демонстрацію в Тбілісі. Були поранені кілька сотень учасників демонстрації. Пізніше в МВС повідомили, що наказ їм особисто віддав Саакашвілі. Вирок у цій справі ще не винесено, однак Саакашвілі звинувачують, знову-таки, в перевищенні посадових повноважень. Справа про розтрату держкоштів. Генпрокуратура Грузії підозрює, що Саакашвілі розтратив близько 5 млн. дол. бюджетних коштів на особисті потреби.

Генпрокуратура Грузії підозрює, що Саакашвілі розтратив близько 5 млн. дол. бюджетних коштів на особисті потреби. Справа про вбивство Бадрі Патаркацишвілі. Бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі помер у своєму будинку в передмісті Лондона в 2008 році. Офіційна причина смерті – серцевий напад. Це підтвердили британські медики. Однак в МВС Грузії стверджують, що Патаркацишвілі був абитий, причому, за особистим розпорядженням Саакашвілі. Справу розпочато в 2018 році, через 10 років після смерті грузинського бізнесмена.

Саакашвілі стверджує, що звинувачення проти нього вигадані. І головна їх мета – скомпрометувати його, як політика. Розслідування ряду цих справ дійсно представляється спірним. Ну, наприклад, як довести, що Патаркацишвілі був вбитий, якщо є висновок, що він помер природним шляхом? Як тут можуть допомогти чиїсь свідчення? Проте, тяжкість висунутих звинувачень така, що Саакашвілі ризикує надовго залишитися в грузинській в'язниці. З талассемией або без неї.