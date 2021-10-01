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Саакашвілі затримали в Грузії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
1 жовтня, 18:52
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Українсько-грузинський політик прилетів підтримати свою партію на виборах, але йому загрожує в'язниця
Про затримання заявив прем'єр-міністр Грузії. Фото: колаж "Сьогодні"
Про затримання заявив прем'єр-міністр Грузії. Фото: колаж "Сьогодні"

Голову Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013) Міхеіла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років, затримали на території країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

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"Наші правоохоронці провели операцію на найвищому рівні із затримання Міхаеіла Саакашвілі, який перебував у розшуку. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем", – сказав прем'єр.

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Чому Саакашвілі заарештували в Грузії

  • У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.
  • У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до шести років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.
  • А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол із Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин із Україною.
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Нагадаємо, рік тому Саакашвілі вже збирався повертатися до Грузії, коли в жовтні 2020-го там проходили парламентські вибори. Та тільки його партія програла їх. Сам Саакашвілі навіть мітив на пост прем'єр-міністра Грузії.

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