Тиждень голодування Саакашвілі: перейшов на мед і сік

У тюремній службі заявили, що організму екс-президента Грузії тепер не загрожує виснаження

У тюремній службі помітили, як Саакашвілі скупив мед / Колаж "Сьогодні"

Пішов другий тиждень, як глава Виконавчого комітету реформ при президенті України і колишній президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі, який знаходиться в СІЗО Руставі оголосив голодування. У суботу після відвідування його особистим лікарем політик погодився їсти мед і пити сік.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на начальника Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.

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Закупівля в тюремному магазині

За повідомленням відомства, Міхеїл Саакашвілі купив в тюремному магазині сім банок меду.

"У понеділок була виготовлена особиста картка. У нього був доступ до різних продуктів, включаючи натуральні соки, мед, а після підтвердження замовлення, наскільки мені відомо, він уже отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку. Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік, що фактично говорить про те, що так чи інакше, організму не загрожує виснаження", – заявив Ніка Цхварашвілі.

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Що відомо про затримання