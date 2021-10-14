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"Це смертний гріх": Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 жовтня, 20:59
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Другий президент України закликає третього президента Грузії залишитися в живих
Другий президент України закликає третього президента Грузії залишитися в живих / Колаж "Сьогодні"
Другий президент України закликає третього президента Грузії залишитися в живих / Колаж "Сьогодні"

Другий президент України Леонід Кучма звернувся до влади Грузії з проханням зайняти більш м'яку позицію стосовно колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, який другий тиждень голодує у СІЗО міста Руставі. Також український політик закликав Саакашвілі припинити голодування.

Про це повідомляє видання "Гордон", яке отримало повний текст звернення Кучми до всіх сторін.

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До України

"Михайло Саакашвілі – дуже багатогранна складна особистість. Не дивно, що ситуація, яка склалася з Михайлом, дуже складна і простого виходу немає. Для його пошуку всім сторонам треба докласти максимальну виваженість і справжню мудрість. Я дуже сподіваюся, що керівництво Української держави витримає цей тест, не поступившись ні інтересами нашого громадянина, ні стратегічними імперативами відносин з ключовим партнером – Грузією", – написав Кучма.

До Грузії

"Я дуже хочу, щоб керівництво демократичної Грузії насамперед бачило в особистості Михайла Саакашвілі не свого політичного опонента, а визнаного світом архітектора унікальних реформ. Значною мірою саме завдяки їм Грузія наблизилася до європейських цінностей, серед яких абсолютно безумовним є гуманізм", – звернувся Кучма до грузинської влади.

До Саакашвілі

В кінці свого звернення Леонід Данилович попросив свого грузинського колегу все ж припинити голодування: "Нарешті, я наполегливо закликаю самого Михайла припинити голодування. Я знаю його як рішучого бійця і віруючого християнина. Але виснажувати себе означає втрачати сили, без яких в подальшій боротьбі стає неможливою. А заподіювати собі непоправної шкоди – це смертний гріх".

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Як розвиваються події

  • 14 жовтня на Площі Свободи в центрі Тбілісі пройшла санкціонована акція на підтримку колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який другий тиждень голодує у СІЗО міста Руставі.
  • 1 жовтня Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. За його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Його затримали через два дні . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • У свою чергу прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції .
  • 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
  • 4 жовтня по рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
  • Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.
  • 5 жовтня стало відомо, що Саакашвілі позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам повідомив його адвокат Бека Басилая.
  • Перше судове засідання у справі Саакашвілі намічено лише на 10 листопада.
  • Україна розглядає різні алгоритми дій у питанні повернення до Києва глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, у якого продовжує погіршуватися стан здоров'я в грузинському СІЗО. Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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