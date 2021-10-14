"Це смертний гріх": Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування

Другий президент України закликає третього президента Грузії залишитися в живих

Другий президент України закликає третього президента Грузії залишитися в живих / Колаж "Сьогодні"

Другий президент України Леонід Кучма звернувся до влади Грузії з проханням зайняти більш м'яку позицію стосовно колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, який другий тиждень голодує у СІЗО міста Руставі. Також український політик закликав Саакашвілі припинити голодування.

Про це повідомляє видання "Гордон", яке отримало повний текст звернення Кучми до всіх сторін.

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До України

"Михайло Саакашвілі – дуже багатогранна складна особистість. Не дивно, що ситуація, яка склалася з Михайлом, дуже складна і простого виходу немає. Для його пошуку всім сторонам треба докласти максимальну виваженість і справжню мудрість. Я дуже сподіваюся, що керівництво Української держави витримає цей тест, не поступившись ні інтересами нашого громадянина, ні стратегічними імперативами відносин з ключовим партнером – Грузією", – написав Кучма.

До Грузії

"Я дуже хочу, щоб керівництво демократичної Грузії насамперед бачило в особистості Михайла Саакашвілі не свого політичного опонента, а визнаного світом архітектора унікальних реформ. Значною мірою саме завдяки їм Грузія наблизилася до європейських цінностей, серед яких абсолютно безумовним є гуманізм", – звернувся Кучма до грузинської влади.

До Саакашвілі

В кінці свого звернення Леонід Данилович попросив свого грузинського колегу все ж припинити голодування: "Нарешті, я наполегливо закликаю самого Михайла припинити голодування. Я знаю його як рішучого бійця і віруючого християнина. Але виснажувати себе означає втрачати сили, без яких в подальшій боротьбі стає неможливою. А заподіювати собі непоправної шкоди – це смертний гріх".

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