У адвоката Саакашвілі відібрали паспорт та вигнали з країни

Адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушовеця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .
"Грузинську гостинність відчув на власному прикладі. Мене не пустили в аеропорту Тбілісі до Грузії. Навіть не пояснили причини. Забрали паспорт, передали його командиру екіпажу (за словами стюардес). Я пояснив, що приїхав до Саакашвілі М., але на жаль, повертаюся до Україну", – розповів він.
Він зазначив, що стюардеса назвала його "депортованим пасажиром", і тепер без документів він повертається назад до України.
"Тепер без паспорта повертаюся до Києва", – резюмував він.
Зазначимо, що сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідає Міхеїла Саакашвілі у в'язниці в Руставі . Денисова планує перевірити, як дотримуються права колишнього президента Грузії, та в яких умовах він перебуває. А також чи Саакашвілі надають достатню медичну допомогу.
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Що відомо про затримання Саакашвілі
- Екс-президент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Через арешт політик оголосив про голодування.
27-й день голодування
- На 10-й день голодування у колишнього президента Грузії розпочалися проблеми з моторикою та дикцією .
- Член політради Єдиного національного руху , секретар з питань оборони та безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгій Барамідзе розповів сайту "Сегодня", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді.
- Ніколоз Кіпшидзе, лікар Міхеїла Саакашвілі, який лікував лікаря, відвідав екс-президента Грузії у в'язниці 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсть і п'є лише воду. При цьому Кіпшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказано голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.
- 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістів начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
- Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.
- 15 жовтня соратники повідомили, що політик перебуває у поганому стані.
- 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. На наступний день його вже збиралися перевести до тюремної лікарні але все зірвалося.