"Негайно звільніть Саакашвілі". Гордон і Арахамія звернулися до Грузії (відео)

В'язень грузинської влади є високопоставленим українським чиновником і розглядати його справу повинні в Україні

Гордон (ліворуч) і Арахамія (праворуч) звернулися до грузинської влади. Колаж "Сьогодні"

В Україні продовжують просити грузинську владу звільнити главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі і відпустити до Києва. На цей раз відеозвернення записали журналіст Дмитро Гордон і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, ролики з якими опубліковані в телеграм-каналі Саакашвілі.

Дмитро Гордон

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Він вважає Саакашвілі видатним політиком і реформатором, який дуже багато зробив для Грузії, що саме він перетворив її в процвітаючу державу, тому йому явно не місце в тюрмі.

"Я з болем в серці дізнався, що Міхеїл Саакашвілі перебуває у в'язниці ... Його обов'язково потрібно звільнити. Я дуже хочу, щоб ця чудова людина скоріше опинилася на волі. Я закликаю владу Грузії звільнити Саакашвілі, я закликаю світову спільноту зробити все можливе, щоб Міхеїл Саакашвілі опинився на волі. Я дуже хочу зустрітися з ним, щоб ми подивилися один одному в очі і сказати йому добрі слова про його країну, яка завдяки Саакашвілі стала успішною і процвітаючою".

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Давид Арахамія

Народний депутат запевнив грузин, що українська влада буде захищати кожного громадянина України незалежно від його місця знаходження.

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"Ми вимагаємо, щоб Міхеїла негайного звільнили і повернули в Україну. Він громадянин України, він чиновник високого рангу в Україні, і ми вимагаємо, щоб цей чиновник негайно був звільнений і приїхав в Україну. Якщо є якісь юридичні претензії до Міхеїла, то вони повинні бути розглянуті українським судом насамперед – ця справа має розглядатися в Україні".

Відзначимо, що з проханнями про звільнення Міхеїла Саакашвілі до грузинської влади звернулися вже колишні президенти України Леонід Кучма і Віктор Ющенко, експрем'єр-міністр Юлія Тимошенко, а також попросили його припинити голодування.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.

Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.

Політик оголосив про голодування і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.