Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Влада Події

"Негайно звільніть Саакашвілі". Гордон і Арахамія звернулися до Грузії (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 жовтня, 11:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В'язень грузинської влади є високопоставленим українським чиновником і розглядати його справу повинні в Україні
Гордон (ліворуч) і Арахамія (праворуч) звернулися до грузинської влади. Колаж "Сьогодні"
Гордон (ліворуч) і Арахамія (праворуч) звернулися до грузинської влади. Колаж "Сьогодні"

В Україні продовжують просити грузинську владу звільнити главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі і відпустити до Києва. На цей раз відеозвернення записали журналіст Дмитро Гордон і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, ролики з якими опубліковані в телеграм-каналі Саакашвілі.

Дмитро Гордон

Реклама

Він вважає Саакашвілі видатним політиком і реформатором, який дуже багато зробив для Грузії, що саме він перетворив її в процвітаючу державу, тому йому явно не місце в тюрмі.

"Я з болем в серці дізнався, що Міхеїл Саакашвілі перебуває у в'язниці ... Його обов'язково потрібно звільнити. Я дуже хочу, щоб ця чудова людина скоріше опинилася на волі. Я закликаю владу Грузії звільнити Саакашвілі, я закликаю світову спільноту зробити все можливе, щоб Міхеїл Саакашвілі опинився на волі. Я дуже хочу зустрітися з ним, щоб ми подивилися один одному в очі і сказати йому добрі слова про його країну, яка завдяки Саакашвілі стала успішною і процвітаючою".

Реклама

Давид Арахамія

Народний депутат запевнив грузин, що українська влада буде захищати кожного громадянина України незалежно від його місця знаходження.

Реклама

"Ми вимагаємо, щоб Міхеїла негайного звільнили і повернули в Україну. Він громадянин України, він чиновник високого рангу в Україні, і ми вимагаємо, щоб цей чиновник негайно був звільнений і приїхав в Україну. Якщо є якісь юридичні претензії до Міхеїла, то вони повинні бути розглянуті українським судом насамперед – ця справа має розглядатися в Україні".

Відзначимо, що з проханнями про звільнення Міхеїла Саакашвілі до грузинської влади звернулися вже колишні президенти України Леонід Кучма і Віктор Ющенко, експрем'єр-міністр Юлія Тимошенко, а також попросили його припинити голодування.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
  • Політик оголосив про голодування і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
  • Соратники Саакашвілі заявили, що він худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися. Пізніше особистий лікар політика заявив, що той погодився на три умови медиків.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 жовтня 1991. Постановою Кабміну було створено спільний українсько-німецький консорціум «Чорнобильгабекінтербуд»

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

93 913

захворіло за тиждень в Україні

+9%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти