Саакашвілі через 8 років прибув до Грузії – його готуються заарештувати

Українсько-грузинський політик прилетів підтримати свою партію на виборах, але йому загрожує тюрма

Саакашвілі може не довго бути на свободі. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі заявляє, що він уже прибув до Грузії.

Про це він написав у Facebook.

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"Доброго ранку Грузія. Вже з Грузії через вісім років", – повідомив він.

Але від грузинської влади поки немає офіційного підтвердження, чи дійсно Саакашвілі прилетів до Грузії, пише Інтерфакс-Україна. У МВС Грузії заявили, що не мають інформації про знаходження політика на грузинській території.

Відзначимо, що напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що як тільки нога Саакашвілі ступить на грузинську землю, він буде арештований і направлений у в'язницю: "Саакашвілі заочно засуджений і заслуговує в'язниці, а його надія, що люди вийдуть і будуть захищати його, є помилковою".

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Нагадаємо, що 2 жовтня в Грузії пройдуть місцеві вибори, на яких сам Саакашвілі пообіцяв не брати участі, але прилетів підтримати своїх соратників.

Чому Саакашвілі може бути заарештований у Грузії

У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.

А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол з Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин з Україною.

Нагадаємо, рік тому Саакашвілі вже збирався повертатися до Грузії, коли в жовтні 2020-го там проходили парламентські вибори. Ось тільки його партія програла їх. Сам Саакашвілі навіть мітив на пост прем'єр-міністра Грузії.