Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого затримали на території країни, Зможе повернутися в Україну тоді, коли відсидить повний строк у в'язниці. Влада Грузії висловила здивування поверненням експрезидента в країну.
Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі.
"Якщо він хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить строк, і зможе йти куди захоче", — зазначив Гарібашвілі в ефірі телеканалу Imedi.
Саакашвілі хоче назад в Україну
За словами Гарібашвілі, зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну. Також висловив здивування рішенням експрезидента Грузії повернутися в країну.
У чому звинувачують Міхеіла Саакашвілі
У Грузії експрезидент заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані й побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, розгром телекомпанії Imedi та розтраті коштів з держбюджету.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаваров Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.
- Після арешту, МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі.
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- СБУ затримала чиновника бронетанкового заводу. Він завдав збитків державі на 12 мільйонів гривень.
- МЗС України підтвердило затримання в Празі учасника окупації Криму. Відомо, що затриманий у 2014 році приїхав на півострів і вступив в незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя".