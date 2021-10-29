Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Прем'єр-міністр Грузії: Саакашвілі має право на самогубство

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 жовтня, 15:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Іраклія Гарібашвілі запитали, яким може бути фінал голодування політика у в'язниці, на що він шокував відповіддю
Гарібашвілі (ліворуч) зробив несподівану заяву. Колаж "Сьогодні"
Гарібашвілі (ліворуч) зробив несподівану заяву. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що за законом той має право на самогубство, хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

Про це він сказав в інтерв'ю грузинським ЗМІ. Ехо Кавказу.

Реклама

Його спитали, яким може бути фінал голодування Саакашвілі, на що він шокував відповіддю.

"Фінал не знаю… Якщо людина шкодить власному здоров'ю (голодуванням. – Ред.)… Навіть більше: згідно із законом, людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить вчинити суїцид, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність", – сказав Гарібашвілі.

Грузинський прем'єр підкреслив, що влада робить все можливе, щоб допомогти в'язню: створено консиліум лікарів та Саакашвілі надаватимуть повноцінне медичне обслуговування.

Реклама

"Ми додатково створили групу лікарів і вони щодня спостерігають. Ми створили йому повний комфорт, щоб не залишалося питань", – додав він.

Що з Саакашвілі у грузинській в'язниці

  • Політик голодує вже 29-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
  • 27 жовтня до нього до в'язниці приїхала українська омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.
  • 28 жовтня тюремники вперше пішли на поступки Саакашвілі – йому дозволили передавати листи адвокатам. Але й політик також пішов на поступки.
  • Прем'єр Грузії заявляв, що Україна не отримає Саакашвілі, і навіть виключено його дострокове звільнення.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

153 289

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти