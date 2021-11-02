Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

"Вся тюрьма смеется": противники Саакашвили заподозрили его в имитации голодовки

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 ноября, 17:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Саакашвили голодает уже 33-й день
Противники политика не верят в то, что он голодает
Противники политика не верят в то, что он голодает / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает, что находящийся в СИЗО бывший президент Грузии Михеил Саакашвили имитирует голодовку. Об этом пишет Грузия онлайн.

"Если человек месяц голодает, это его право, мы тут ни при чем. Наша обязанность — поддерживать стандарты прав человека и предоставлять соответствующую медицинскую помощь, что и делает правительство", – сказал политик.

Он отметил, что вся тюрьма над ним смеется из-за того, что он любит газировку.

Реклама

"Я еще раз повторю, что вся тюрьма смеется над тем, что он любит лимонад. Мы рады, что реально его здоровье не находится под угрозой. В целом этот вопрос не вызывает интерес, когда один из заключенных голодает. Один из заключенных — это Саакашвили, на котором лежит вина в более тяжких преступлениях", – сказал он.

В то же время один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе накануне заявлял, что человек может без еды прожить 40 дней, и если Саакашвили на 41-й день будет жив и здоров, значит, эта тема о его голодовке закроется.

"Все мы слышали, что человек может голодать 40 дней, и мы ждем 41-го дня, и я уверен, что этот человек будет здоров. Тогда больше не будет повода для разговоров ни у меня, ни у нескольких телеканалов", – сказал он.

Ранее оппозиционный депутат парламента Грузии Тако Чарквиани заявил, что Михеил Саакашвили должен прекратить голодовку, так как он нужен для борьбы, которую Грузия ведет с Россией.

Голодовка Саакашвили

  • Политик голодает уже 33-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
  • 27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
  • 1 ноября Саакашвили передал послание, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.

Ситуация в Грузии

30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов. Голосование играло крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

Реклама

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

Согласно данным ЦИК республики, представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 городов. В Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять