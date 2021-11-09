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"У камері повний хаос": як Саакашвілі переводили до лікарні – тюремне відео

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 09:56
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Саакашвілі ніхто не викрадав і насильно не вивозив із в'язниці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Представники Мін'юсту Грузії спростували інформацію про викрадення екс-президента. Міхеїла Саакашвілі, яку розповсюджували прихильники політика, і на своїй сторінці у Facebook опублікували відео етапування

На відео Саакашвілі в процесі етапування до тюремної лікарні збирає речі у своїй камері, в якій панує справжній хаос. Незабаром у супроводі конвою він залишає будівлю в'язниці.

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"У зв'язку з великим суспільним інтересом ми публікуємо кадри від'їзду, ув'язненого Михайла Саакашвілі з 12-ї пенітенціарної установи, де очевидно, що ув'язнений Михайло Саакашвілі не залишав пенітенціарну установу проти своєї волі", – йдеться у повідомленні.

Голова Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе заявив, що рішення про переведення Саакашвілі з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених та засуджених №18 (Глданська в'язниця) продиктоване бажанням влади не допустити погіршення його стану.

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Також кохана Саакашвілі Ліза Ясько опублікувала на своїй сторінці у Facebook заяву політика, в якій він стверджує, що його вивезли обманним шляхом.

"Мене обманним шляхом привезли сюди після того, як оголосили, що мене переведуть до звичайної міської поліклініки. Скасували зустріч із моїми лікарями, зустріч із мамою та дітьми. Коли мене проводили через секцію із ув'язненими, там піднявся галас, який не вщухає досі. Один із співробітників в'язниці, мабуть, начальник, заявив мені: "Ось, пташка, ти в наших руках", і почав мене ображати", – йдеться у заяві.

Також він розповів, що його витягли з машини, повалили на землю та кілька разів ударили по шиї.

"Мене тягли за волосся, і я, звичайно, чинив опір, так само, як у палаті, коли до мене підійшов якийсь невизначено кримінальний медичний персонал, і я дійсно відштовхнув його, тому що вони почали вводити мені щось без мого дозволи", – розповів Саакашвілі.

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Ситуація із Саакашвілі

Голодування Саакашвілі

  • Політик голодує вже 40-й день. За цей час у нього погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося переливання крові в СІЗО. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
  • Саакашвілі відмовився вживати добавки з мікроелементами, які йому прописали лікарі, а все тому, що напередодні влада поширила відеозапис, як третій президент Грузії у санітарному блоці їсть. За версією Пенітенціарної служби Грузії, це було дитяче харчування та натуральні соки.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство, хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.
  • На 10 листопада намічено перше судове засідання у справі про звинувачення Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії.

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