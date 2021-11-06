Що їсть Саакашвілі? Грузинські тюремники опублікували фото та відео з харчуванням політика

Стверджується, що експрезидент Грузії вживає дитяче харчування та натуральні соки

Тюремники показали

Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відеозапис із експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, а також фото баночок з-під дитячого харчування, вжитих, за твердженням, заарештованим політиком.

Записи розміщені у Facebook Пенітенціарної служби.

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На відео Саакашвілі під наглядом медиків вживає їжу з маленької баночки. Відео складається з кількох фрагментів, датованих від 1 до 3 листопада. Експрезидент Грузії на записах у різному одязі.

"Через високий громадський інтерес публікуємо деякі факти прийому їжі Міхеїла Саакашвілі. Це відео чітко показує, як ув'язнений Міхеїл Саакашвілі отримує їжу та натуральні соки у різний час доби. Публікуємо також фото продукції, отриманої Міхеїлом Саакашвілі", – йдеться в повідомленні.

У наступному записі у Facebook показані порожні баночки, що, за твердженням, залишилися після прийому їжі політиком.

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Голодування Саакашвілі