Що їсть Саакашвілі? Грузинські тюремники опублікували фото та відео з харчуванням політика

Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відеозапис із експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, а також фото баночок з-під дитячого харчування, вжитих, за твердженням, заарештованим політиком.
Записи розміщені у Facebook Пенітенціарної служби.
На відео Саакашвілі під наглядом медиків вживає їжу з маленької баночки. Відео складається з кількох фрагментів, датованих від 1 до 3 листопада. Експрезидент Грузії на записах у різному одязі.
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"Через високий громадський інтерес публікуємо деякі факти прийому їжі Міхеїла Саакашвілі. Це відео чітко показує, як ув'язнений Міхеїл Саакашвілі отримує їжу та натуральні соки у різний час доби. Публікуємо також фото продукції, отриманої Міхеїлом Саакашвілі", – йдеться в повідомленні.
У наступному записі у Facebook показані порожні баночки, що, за твердженням, залишилися після прийому їжі політиком.
Голодування Саакашвілі
- Вранці 5 листопада адвокат політика заявив, що голодування триває і через нього у колишнього президента Грузії почалися провали у пам'яті. Саакашвілі голодує вже 37 днів.
- Раніше повідомлялося, що за час відмови від їжі Саакашвілі сильно схуд і у нього погіршився стан здоров'я. Йому навіть знадобилося прямо у СІЗО переливання крові.
- Його прихильники також казали, що у нього відмовляють внутрішні органи.
- 27 жовтня Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні.
- Після заяв влади, що Саакашвілі отримує їжу, експрезидент заявив, що відмовляється від усіх вітамінів та інших препаратів, призначених протоколом лікування.