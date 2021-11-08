Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Влада Події

"Найнебезпечніше місце". Денисова розповіла, куди перевезли Саакашвілі

Наталія Магдик Наталія Магдик
8 листопада, 17:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виявилося, Саакашвілі знову відправили до в'язниці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook повідомила, що голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі найімовірніше вивезли з країни

"Гвинтокрил його забрав у незрозуміло в якому стані. В'язниця не дає інформації про те, куди його пощастило. Існують зовсім різні теорії зараз, що його навіть вивозять із країни. Я вважаю, що зараз якраз той момент, коли всім потрібно максимально моніторити ситуацію, бо незрозуміло, що відбувається і чому немає офіційної інформації", – розповіла вона.

Коментуючи ситуацію, один із адвокатів Саакашвілі назвав "викраденням" ситуацію з вивезенням політика з в'язниці в Грузії на гелікоптері в невідомому напрямку.

Реклама

У той же час омбудсмен Людмила Денісова ексклюзивно для Україна 24 сказала, що політика перевезли до іншої в'язниці. В'язниця знаходиться в місті Глдані, поряд із Тбілісі.

"Зараз вже є підтвердження… Пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Міхеїла Саакашвілі перевезли з виправної колонії №12 до виправної колонії №18. Вона перебуває практично у Тбілісі. Там є тюремна лікарня, до якої перевезли Міхеїла", – сказав Денісова.

Вона уточнила, що в колонії №18 утримуються люди, які потрапили до в'язниць під час його президентства в Грузії та Саакашвілі побоюється, що над ним там влаштують розправу.

Невдовзі Ясько написала, що Саакашвілі перевели у найнебезпечніше місце.

Реклама

"Всупереч заявам консиліуму лікарів. грузинського та українського обмудсменів, позиції України; його перевели у найнебезпечніше місце для його життя – Глдані!"

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Чи чекати на нові звільнення в Кабміні? У "Слузі народу" відповіли Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Рейтинг Разумкова: які шанси ексспікера утримати підтримку до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.1

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

152 263

захворіло за тиждень в Україні

0%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти