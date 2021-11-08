"Найнебезпечніше місце". Денисова розповіла, куди перевезли Саакашвілі

Депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook повідомила, що голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі найімовірніше вивезли з країни
"Гвинтокрил його забрав у незрозуміло в якому стані. В'язниця не дає інформації про те, куди його пощастило. Існують зовсім різні теорії зараз, що його навіть вивозять із країни. Я вважаю, що зараз якраз той момент, коли всім потрібно максимально моніторити ситуацію, бо незрозуміло, що відбувається і чому немає офіційної інформації", – розповіла вона.
Коментуючи ситуацію, один із адвокатів Саакашвілі назвав "викраденням" ситуацію з вивезенням політика з в'язниці в Грузії на гелікоптері в невідомому напрямку.
У той же час омбудсмен Людмила Денісова ексклюзивно для Україна 24 сказала, що політика перевезли до іншої в'язниці. В'язниця знаходиться в місті Глдані, поряд із Тбілісі.
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"Зараз вже є підтвердження… Пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Міхеїла Саакашвілі перевезли з виправної колонії №12 до виправної колонії №18. Вона перебуває практично у Тбілісі. Там є тюремна лікарня, до якої перевезли Міхеїла", – сказав Денісова.
Вона уточнила, що в колонії №18 утримуються люди, які потрапили до в'язниць під час його президентства в Грузії та Саакашвілі побоюється, що над ним там влаштують розправу.
Невдовзі Ясько написала, що Саакашвілі перевели у найнебезпечніше місце.
"Всупереч заявам консиліуму лікарів. грузинського та українського обмудсменів, позиції України; його перевели у найнебезпечніше місце для його життя – Глдані!"
Затримання Саакашвілі
- Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією .
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. На наступний день його вже збиралися перевести до тюремної лікарні але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денисовою у в'язниці . Пізніше він відмовився медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сегодня", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапаріддзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії
Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці .