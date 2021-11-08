"Найнебезпечніше місце". Денисова розповіла, куди перевезли Саакашвілі

Виявилося, Саакашвілі знову відправили до в'язниці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook повідомила, що голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі найімовірніше вивезли з країни

"Гвинтокрил його забрав у незрозуміло в якому стані. В'язниця не дає інформації про те, куди його пощастило. Існують зовсім різні теорії зараз, що його навіть вивозять із країни. Я вважаю, що зараз якраз той момент, коли всім потрібно максимально моніторити ситуацію, бо незрозуміло, що відбувається і чому немає офіційної інформації", – розповіла вона.

Коментуючи ситуацію, один із адвокатів Саакашвілі назвав "викраденням" ситуацію з вивезенням політика з в'язниці в Грузії на гелікоптері в невідомому напрямку.

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У той же час омбудсмен Людмила Денісова ексклюзивно для Україна 24 сказала, що політика перевезли до іншої в'язниці. В'язниця знаходиться в місті Глдані, поряд із Тбілісі.

"Зараз вже є підтвердження… Пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Міхеїла Саакашвілі перевезли з виправної колонії №12 до виправної колонії №18. Вона перебуває практично у Тбілісі. Там є тюремна лікарня, до якої перевезли Міхеїла", – сказав Денісова.

Вона уточнила, що в колонії №18 утримуються люди, які потрапили до в'язниць під час його президентства в Грузії та Саакашвілі побоюється, що над ним там влаштують розправу.

Невдовзі Ясько написала, що Саакашвілі перевели у найнебезпечніше місце.

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"Всупереч заявам консиліуму лікарів. грузинського та українського обмудсменів, позиції України; його перевели у найнебезпечніше місце для його життя – Глдані!"

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці .