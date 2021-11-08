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До в'язниці Саакашвілі стягнули спецназ, поліція зміцнює позиції

Наталія Магдик Наталія Магдик
8 листопада, 18:35
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Політик перебуває у лікувальному закладі Глданської в'язниці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На територію лікарні Глданської в'язниці №18, куди на гелікоптері перевели екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі , прибули значні сили поліції Про це пише видання Interpressnews .

За словами кореспондента видання, у двір закладу в'їхали жовті автобуси зі спецназом та поліцейські машини.

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Також повідомляється, що у двір установи заводять машини поліції.

Крім того, біля 12-ї пенітенціарної установи в Руставі, де знаходиться колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, з'явився вертоліт.

Кілька хвилин тому вертоліт приземлився на прилеглій до в'язниці території.

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Поки що невідомо, чи пов'язана мобілізація вертольота з переведенням колишнього президента Михайла Саакашвілі в інше місце.

Ситуація із Саакашвілі

Голодівка Саакашвілі

  • Політик голодує вже 39-й день. За цей час у нього погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося переливання крові до СІЗО. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .
  • Саакашвілі відмовився вживати добавки з мікроелементами, які йому прописали лікарі, а все тому, що напередодні влада поширила відеозапис , як третій президент Грузії у санітарному блоці їсть. За версією Пенітенціарної служби Грузії, це було дитяче харчування та натуральні соки.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.
  • На 10 листопада намічено перше судове засідання у справі про звинувачення Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії.

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