До в'язниці Саакашвілі стягнули спецназ, поліція зміцнює позиції

Політик перебуває у лікувальному закладі Глданської в'язниці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На територію лікарні Глданської в'язниці №18, куди на гелікоптері перевели екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі , прибули значні сили поліції Про це пише видання Interpressnews .

За словами кореспондента видання, у двір закладу в'їхали жовті автобуси зі спецназом та поліцейські машини.

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Також повідомляється, що у двір установи заводять машини поліції.

Крім того, біля 12-ї пенітенціарної установи в Руставі, де знаходиться колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, з'явився вертоліт.

Кілька хвилин тому вертоліт приземлився на прилеглій до в'язниці території.

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Поки що невідомо, чи пов'язана мобілізація вертольота з переведенням колишнього президента Михайла Саакашвілі в інше місце.

Ситуація із Саакашвілі

8 листопада Саакашвілі на вертольоті терміново госпіталізували . Про місце його перебування довго ніхто не знав.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що політика перевезли до іншої в'язниці . В'язниця знаходиться в місті Глдані, поряд із Тбілісі.

Голодівка Саакашвілі