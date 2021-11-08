"Я помру з голоду": Нова заява Саакашвілі із в'язниці

Політик розповів, яку мету він має, відмовляючись від їжі

Влада Грузії мотивувала відмову в переведенні Саакашвілі до міськлікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав не акцентувати увагу на своєму голодуванні, оскільки що його метою було зовсім не це. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

"Я повернувся, мене добровільно взяли в заручники і тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію, зберегти її європейський шлях і "зняти з пазурів" російських олігархів. Ось чому це абсолютно неприпустимо і прошу всіх не робити моє здоров'я головним питанням порядку денного, не висвітлювати моє голодування, головна мета: питання вкрадених виборів та повернення уряду грузинському народу. Мій голод — це спосіб його досягти, і його не можна просунути далі за мету", – зазначив політик.

Також він порівняв свою ситуацію зі смертною карою.

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"У 1998 році я був головою Правового комітету парламенту. За моєю ініціативою було прийнято історичне рішення про відміну смертної кари в Грузії. Я й уявити не міг, що через роки, в країні відновлять страту, і, з іронією долі, відновлять її мені . Нічого страшного, всяке буває, але зло ніколи не може наздогнати добро", – написав політики.

7 листопада десять прихильників Саакашвілі встановили намети біля в'язниці Руставі та оголосили про початок свого голодування . Серед них – кореспондент телеканалу "Мтаварі" Гігла Туманішвілі.

Вимога про переведення до приватної клініки третього президента Грузії, який голодує 38-й день – одна з головних. Присутні також закликали провести позачергові парламентські вибори.

Сьогодні митрополит митрополит Ахалкалакі, Кумурдо та Карі Ніколоз Пачуашвілі причастив політика.

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Голодівка Саакашвілі

Політик голодує вже 39-й день. За цей час у нього погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося переливання крові в СІЗО. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

Саакашвілі відмовився приймати добавки з мікроелементами, які йому прописали лікарі., а все тому, що напередодні влада поширила відеозапис Як третій президент Грузії в санітарному блоці в'язниці приймає їжу. За версією Пенітенціарної служби Грузії, це було дитяче харчування та натуральні соки.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

На 10 листопада намічено перше судове засідання у справі про звинувачення Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії.

Ситуація у Грузії

30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів. Голосування відігравало дуже важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці .

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

За даними ЦВК республіки, представники правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобули перемогу в 19 з 20 міст. У Тбілісі чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.