"Я умру с голоду": Новое заявление Саакашвили из тюрьмы

Политик рассказал, какую цель он преследует, отказываясь от пищи

Саакашвили готов умереть за идею / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал не акцентировать внимание на своей голодовке, так как его целью было совсем не это. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я вернулся, меня добровольно взяли в заложники и теперь я умру от голода, чтобы своим примером освободить Грузию, сохранить ее европейский путь и "снять с когтей" российских олигархов. Вот почему, это совершенно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня, не освещать мою голодовку, главная цель: вопрос украденных выборов и возвращения правительства грузинскому народу. Мой голод — это способ его достичь, и его нельзя продвинуть дальше цели", – отметил политик.

Также он сравнил свою ситуацию со смертной казнью.

Реклама

"В 1998 году я был председателем Правового комитета парламента. По моей инициативе было принято историческое решение об отмене смертной казни в Грузии. Я и представить не мог, что спустя годы, в стране восстановят смертную казнь, и, с иронией судьбы, восстановят ее мне. Ничего страшного, всякое бывает, но зло никогда не может настигнуть добро", – написал политики.

7 ноября десять сторонников Саакашвили установили палатки у тюрьмы Рустави и объявили о начале своей голодовки. Среди них – корреспондент телеканала "Мтавари" Гигла Туманишвили.

Требование о переводе в частную клинику третьего президента Грузии, который голодает 38-й день, – одно из главных. Собравшиеся также призывали провести внеочередные парламентские выборы.

Сегодня митрополит митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили причастил политика.

Реклама

Голодовка Саакашвили

Политик голодает уже 39-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось переливание крови в СИЗО. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

Саакашвили отказался принимать добавки с микроэлементами, которые ему прописали врачи., а все потому, что накануне власти распространили видеозапись, как третий президент Грузии в санитарном блоке тюрьмы принимает пищу. По версии Пенитенциарной службы Грузии, это было детское питание и натуральные соки.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

На 10 ноября намечено первое судебное заседание по делу об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

Ситуация в Грузии

30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов. Голосование играло крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

Согласно данным ЦИК республики, представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 городов. В Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.