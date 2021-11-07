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Под тюрьмой Саакашвили устроили голодовку с палатками

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 ноября, 18:34
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Протестующие выдвинули ряд требований к властям
Палаточный городок появился возле тюрьмы Рустави в ночь на 7 ноября / Коллаж "Сегодня"
Палаточный городок появился возле тюрьмы Рустави в ночь на 7 ноября / Коллаж "Сегодня"

Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили установили палатки у тюрьмы Рустави, где более месяца содержится третий президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Протест

Палаточный городок начали оборудовать у центрального входа в пенитенциарное учреждение во время масштабной акции в поддержку Саакашвили, начавшейся накануне. Тогда на акцию собрались несколько тысяч человек. Демонстранты планируют там оставаться до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют.

Сегодня десять сторонников Саакашвили объявили о начале своей голодовки. Среди них – корреспондент телеканала "Мтавари" Гигла Туманишвили.

Требование о переводе в частную клинику третьего президента Грузии, который голодает 38-й день – одно из главных. Собравшиеся также призывают провести внеочередные парламентские выборы.

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Как развиваются события

  • Политик голодает уже 38-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось переливание крови в СИЗО. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
  • 7 ноября он отказался принимать даже добавки с микроэлементами, которые ему прописали врачи.
  • А все потому, что накануне власти распространили видеозапись, как третий президент Грузии в санитарном блоке тюрьмы принимает пищу. По версии Пенитенциарной службы Грузии, это было детское питание и натуральные соки.
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
  • На 10 ноября намечено первое судебное заседаниие по делу об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

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