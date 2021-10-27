Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021
СЕГОДНЯ Власть События

Гордон: "У Саакашвили отказывают внутренние органы, четыре раза была реанимация"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 октября, 21:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист заявил о плачевном состоянии голодающего уже почти месяц политика
Дмитрий Гордон рассказал, что сейчас происходит с Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон рассказал, что сейчас происходит с Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили голодает уже 27 дней и его состояние критическое.

Об этом заявил в эфире "Ток-Шоу №1" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон, которого власти Грузии не впустили в страну утром 27 октября.

Реклама

Состояние здоровья

"Ситуация... Я не люблю слово "критическая", но это слово отвечает своему смыслу. Михаил Саакашвили голодает уже 27 дней. На сегодняшний день минус 14 кг веса, отказывают внутренние органы, четыре раза была у него реанимация. Грузинские власти говорят, что его нужно перевести в тюремную больницу, но она контролируется не хочу даже говорить, кем. Кроме этого, там находятся уголовники. И что там может произойти с Саакашвили... Там нет МРТ, ничего нет. Поэтому ситуация отвратительная с Михаилом Саакашвили. Ситуация безумно глупая с точки зрения грузинских властей", – заявил Дмитрий Гордон на телеканале "Украина 24".

Также украинский журналист заявил, что на положение Саакашвили влияют "воры в законе", с которыми бывшему президенту Грузии удалось справиться во времена его управления страной.

Как развивалась ситуация 27 октября

  • Утром Саакашвили в очередной раз отказался от перевода в тюремную больницу.
  • Днем с именитым узником смогла встретиться Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, бывший президент Грузии говорит, что не прекращает голодовку, отказывается от перевода в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.
  • Попытался к Саакашвили пройти украинский журналист Дмитрий Гордон. Однако по прилете в Тбилиси его даже не выпустили из аэропорта.
  • Вечером по возвращении в Киев Дмитрий Гордон заявил, что будет стараться добраться до Михеила Саакашвили, несмотря на то, что его не хотят пускать в Грузию. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня" в аэропорту "Борисполь".
  • Вечером еще один адвокат политика зачитал новое письмо Саакашвили, в котором тот отказался от всякого связанного с голодовкой лечения, забора у него анализов, оказания услуг бригады реанимобиля и обследований.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

146 548

заболело за неделю в Украине

+45%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять