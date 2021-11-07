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Під в'язницею Саакашвілі влаштували голодування з наметами

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 листопада, 18:34
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Протестувальники висунули низку вимог до влади
Наметове містечко з'явилося біля в'язниці Руставі в ніч проти 7 листопада / Колаж "Сьогодні"
Наметове містечко з'явилося біля в'язниці Руставі в ніч проти 7 листопада / Колаж "Сьогодні"

Прихильники екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі встановили намети біля в'язниці Руставі, де більше місяця міститься третій президент країни, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Протест

Наметове містечко почали встановлювати біля центрального входу до пенітенціарної установи під час масштабної акції на підтримку Саакашвілі, яка розпочалася напередодні. Тоді на акцію зібралося кілька тисяч людей. Демонстранти планують там залишатися доти, доки Саакашвілі не госпіталізують.

Сьогодні десять прихильників Саакашвілі оголосили про початок свого голодування. Серед них – кореспондент телеканалу "Мтаварі" Гігла Туманішвілі.

Вимога про переведення до приватної клініки третього президента Грузії, який голодує 38-й день – одна з головних. Присутні також закликають провести позачергові парламентські вибори.

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Як розвиваються події

  • Політик голодує вже 38-й день. За цей час у нього погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося переливання крові в СІЗО. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
  • 7 листопада він відмовився приймать навіть добавки із мікроелементами, які йому прописали лікарі.
  • А все тому, що напередодні влада поширила відеозапис, як третій президент Грузії у санітарному блоці в'язниці приймає їжу. За версією Пенітенціарної служби Грузії, це було дитяче харчування та натуральні соки.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.
  • На 10 листопада намічено перше судове засідання у справі про звинувачення Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії.

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