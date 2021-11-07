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Голодування Саакашвілі посилюється: він відмовився від добавок

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 листопада, 14:07
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Після відео від влади політик вирішив більше нічого не вживати
Саакашвілі з ложкою. Приймає ліки або їсть кашу, на відео не розглянути / Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі з ложкою. Приймає ліки або їсть кашу, на відео не розглянути / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі спростував подану владою інформацію на основі відеокадрів із санітарного блоку у в'язниці Руставі, що він приймає їжу. За версією опозиціонера, він вживав добавки із мікроелементами, прописані лікарями. І пригрозив більше і цього не їсти.

Про це повідомляє агенція "Грузія online" з посиланням на новий лист в'язня на волю.

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Меню голодуючого

"Оприлюдненням цих кадрів було завдано величезної образи медперсоналу в'язниці. Медики сказали мені, що до сьогодні я не порушував норм голодування і те, що приймав за призначенням лікаря, не є їжею. На тлі всього вищесказаного з ранку суботи я ніяких добавок більше не приймаю, на що мною було дано письмову згоду консиліуму. Зараз мій стан і так з кожним днем погіршується і, мабуть, події розвиватимуться у швидшому темпі", – написав Саакашвілі.

На думку Саакашвілі, показані кадри не тільки не зганьбили його, а лише продемонстрували на весь світ, що він дійсно голодує і перебуває не в найкращій формі.

Голодування

  • Вранці 5 листопада адвокат політика заявив, що голодування триває і через нього у колишнього президента Грузії почалися провали у пам'яті. Саакашвілі голодує вже 38 днів.
  • Раніше повідомлялося, що за час відмови від їжі Саакашвілі сильно схуд і у нього погіршився стан здоров'я. Йому навіть знадобилося прямо у СІЗО переливання крові.
  • Його прихильники також казали, що у нього відмовляють внутрішні органи.
  • 27 жовтня Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні.
  • Після заяв влади, що Саакашвілі отримує їжу, експрезидент заявив, що відмовляється від усіх вітамінів та інших препаратів, призначених протоколом лікування.

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