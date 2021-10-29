Премьер-министр Грузии: Саакашвили имеет право на самоубийство

Ираклия Гарибашвили спросили, каким может быть финал голодовки политика в тюрьме, на что он шокировал ответом

Гарибашвили (слева) сделал неожиданное заявление. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

Об этом он сказал в интервью грузинским СМИ, передает Эхо Кавказа.

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Его спросили, каким может быть финал голодовки Саакашвили, на что он шокировал ответом.

"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью (голодовкой. – Ред.)… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", – сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы помочь узнику: создан консилиум врачей и Саакашвили будут оказывать полноценное медицинское обслуживание.

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"Мы дополнительно создали группу врачей, и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов", – добавил он.

Что с Саакашвили в грузинской тюрьме