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Премьер-министр Грузии: Саакашвили имеет право на самоубийство

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 октября, 15:51
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Ираклия Гарибашвили спросили, каким может быть финал голодовки политика в тюрьме, на что он шокировал ответом
Гарибашвили (слева) сделал неожиданное заявление. Коллаж "Сегодня"
Гарибашвили (слева) сделал неожиданное заявление. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

Об этом он сказал в интервью грузинским СМИ, передает Эхо Кавказа.

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Его спросили, каким может быть финал голодовки Саакашвили, на что он шокировал ответом.

"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью (голодовкой. – Ред.)… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", – сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы помочь узнику: создан консилиум врачей и Саакашвили будут оказывать полноценное медицинское обслуживание.

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"Мы дополнительно создали группу врачей, и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов", – добавил он.

Что с Саакашвили в грузинской тюрьме

  • Политик голодает уже 29-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
  • 27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.
  • 28 октября тюремщики впервые пошли на уступки Саакашвили. Ему разрешили передавать письма адвокатам. Но и политик также пошел на уступки.
  • Премьер Грузии заявлял, что Украина не получит Саакашвили, а также исключено его досрочное освобождение.

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