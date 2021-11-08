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"Причастил его кровью и плотью Христовой": у Саакашвили побывал священник

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
8 ноября, 12:54
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Митрополит назвал этот день "историческим"
Саакашвили исповедался и причастился. Фото: коллаж "Сегодня"
Саакашвили исповедался и причастился. Фото: коллаж "Сегодня"

Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили сегодня, 8 ноября, побывал в тюрьме, где содержится экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, и сообщил, что причастил его.

Об этом сообщают Новости-Грузия.

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"Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой – крошками хлеба, смоченными в вине. Это исторический день – о нем (Саакашвили – Ред.) часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства, это действие. Это не крокодильи слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы", – сказал митрополит.

Пачуашвили добавил, что Саакашвили через девять лет по своей воле вернулся в Грузию, сел в тюрьму и 40 дней постился "сухим постом".

"После этого он исповедался и причастился. Если кому-то это кажется невеликим делом, пусть сам попробует держать пост 40 дней, и увидит, каково это", – сказал митрополит.

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Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.

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