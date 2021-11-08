"Причастил его кровью и плотью Христовой": у Саакашвили побывал священник

Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили сегодня, 8 ноября, побывал в тюрьме, где содержится экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, и сообщил, что причастил его.
Об этом сообщают Новости-Грузия.
"Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой – крошками хлеба, смоченными в вине. Это исторический день – о нем (Саакашвили – Ред.) часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства, это действие. Это не крокодильи слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы", – сказал митрополит.
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Пачуашвили добавил, что Саакашвили через девять лет по своей воле вернулся в Грузию, сел в тюрьму и 40 дней постился "сухим постом".
"После этого он исповедался и причастился. Если кому-то это кажется невеликим делом, пусть сам попробует держать пост 40 дней, и увидит, каково это", – сказал митрополит.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.