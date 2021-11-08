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"Нескольких часов до комы": Ясько заявила о критическом состоянии Саакашвили

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
8 ноября, 09:30
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Политик отреагировал на публикацию видео, где он ест во время голодовки, отказом от медикаментов
Ясько требует немедленно перевести Саакашвили в частную клинику. Фото: коллаж "Сегодня"
Ясько требует немедленно перевести Саакашвили в частную клинику. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько сообщила о критическом состоянии Михеила Саакашвили. По ее словам, существует угроза жизни политика.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Ясько рассказала, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей.

"По состоянию на сегодня, вечер: состояние Михаила является критическим и существует настоящая угроза его жизни! Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на позорное видео, обнародованное тюремной администрацией", – подчеркнула нардеп.

По ее словам, без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал – это "вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий".

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"Только качественная современная частная больница с ее оборудованием и персоналом сможет спасти Михеила Саакашвили! Обращаюсь к властям Грузии – прошу немедленно перевести Михеила Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями", – сказала Ясько.

О каком видео говорит Ясько

Грузинские власти заявили, что Михеил Саакашвили употребляет пищу и обнародовали соответствующее видео. Зато сам политик опроверг эту информацию. Он заявил, что ел добавки с микроэлементами, прописанные врачами. И пригрозил больше и этого не употреблять.

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Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.

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