"Нескольких часов до комы": Ясько заявила о критическом состоянии Саакашвили

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько сообщила о критическом состоянии Михеила Саакашвили. По ее словам, существует угроза жизни политика.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ясько рассказала, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей.
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"По состоянию на сегодня, вечер: состояние Михаила является критическим и существует настоящая угроза его жизни! Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на позорное видео, обнародованное тюремной администрацией", – подчеркнула нардеп.
По ее словам, без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал – это "вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий".
"Только качественная современная частная больница с ее оборудованием и персоналом сможет спасти Михеила Саакашвили! Обращаюсь к властям Грузии – прошу немедленно перевести Михеила Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями", – сказала Ясько.
О каком видео говорит Ясько
Грузинские власти заявили, что Михеил Саакашвили употребляет пищу и обнародовали соответствующее видео. Зато сам политик опроверг эту информацию. Он заявил, что ел добавки с микроэлементами, прописанные врачами. И пригрозил больше и этого не употреблять.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него – сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.