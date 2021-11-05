"Провалы в памяти, не может написать письмо: у Саакашвили новые проблемы

У Саакашвили ухудшилось здоровье

Нардепы приехали в тюрьму к Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за голодовки у экс-президента Грузии начались повалы в памяти. Об этом рассказал его адвокат, сообщает издание Грузия Онлайн.

"Физически это очень заметно, но главное то, что у него уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти. ", — сказал он.

По словам его адвоката, у экс-президента Грузии также наблюдаются серьезные провалы в памяти, поскольку Михеил Саакашвили с трудом вспоминает имена своих друзей.

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"Он не может вспомнить имена некоторых людей. Мое пока что помнит, но во время разговора проявилось, что он не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей", — заявил Ника Гварамия и добавил, что о диагнозе Михеила Саакашвили должны информировать врачи.

Ранее оппозиционный депутат парламента Грузии Тако Чарквиани заявил, что Михеил Саакашвили должен прекратить голодовку, так как он нужен для борьбы, которую Грузия ведет с Россией.

Голодовка Саакашвили

Политик голодает уже 34-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

1 ноября Саакашвили передал послание, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.

Ситуация в Грузии

30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов. Голосование играло крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

Согласно данным ЦИК республики, представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 городов. В Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.