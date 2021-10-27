Саакашвили отказался от медицинской помощи

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, который голодает уже 27 день в тюрьме Рустави, отказался от какой-либо медицинской помощи.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
"Это угроза его жизни. В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу немедленного реагирования и предоставления профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", – говорится в сообщении.
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Состояние здоровья Саакашвили
Саакашвили посетил консилиум врачей, рекомендовавший его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.
24 октября Саакашвили пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов.У него было 4 кризиса – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели).
Голодающего Саакашвили могут силой заставить есть. Политик высказался против этого.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.