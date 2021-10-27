Саакашвили отказался от медицинской помощи

Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, который голодает уже 27 день в тюрьме Рустави, отказался от какой-либо медицинской помощи.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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"Это угроза его жизни. В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу немедленного реагирования и предоставления профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Состояние здоровья Саакашвили

Саакашвили посетил консилиум врачей, рекомендовавший его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.

24 октября Саакашвили пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов.У него было 4 кризиса – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели).

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Голодающего Саакашвили могут силой заставить есть. Политик высказался против этого.

Что известно о задержании

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.