Провали в пам'яті, не може написати листа: ЗМІ про нові проблеми у Саакашвілі

У Саакашвілі погіршилося здоров'я

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Через голодування у екс-президента Грузії почалися повали в пам'яті . Про це розповів його адвокат, повідомляє видання. Грузія Онлайн.

"Фізично це дуже помітно, але головне те, що він уже має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті.", – сказав він.

За словами його адвоката, у екс-президента Грузії також спостерігаються серйозні провали в пам'яті, оскільки Міхеїл Саакашвілі насилу згадує імена своїх друзів.

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"Він не може згадати імена деяких людей. Моє поки що пам'ятає, але під час розмови виявилося, що він не зміг навіть згадати імена деяких своїх друзів", – заявив Ніка Гварамія і додав, що про діагноз Міхеїла Саакашвілі мають інформувати лікарі.

Раніше опозиційний депутат парламенту Грузії Тако Чарквіані заявив, що Міхеїл Саакашвілі винен припинити голодування , оскільки він потрібний для боротьби, яку Грузія веде з Росією.

Голодівка Саакашвілі

Політик голодує вже 34-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

1 листопада Саакашвілі передав послання , що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.

Ситуація у Грузії

30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів. Голосування відігравало важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який знаходиться зараз у грузинській в'язниці .

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Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

За даними ЦВК республіки, представники правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобули перемогу в 19 з 20 міст. У Тбілісі чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.