"Не дай Бог, что-то случится": мать Саакашвили пригрозила властям Грузии

Мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него были сфальсифицированы.
Об этом Гиули поделилась в интервью корреспонденту "Сегодня" Марине Асмоловой.
"У него очень бодрое настроение было, он очень надеялся на те выборы, которые сегодня проходят, а так мне показалось, что по сравнению с предыдущей нашей встречей, он немножко потерял вес. Врачи говорят, у него уже было два эпизода, когда пришлось ему переливание крови делать. Уровень калия упал", – сообщила она.
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Гиули Аласания также заявила, что все уголовные дела против ее сына сфабрикованы.
"Я даже не знаю, сколько их (уголовных дел против Саакашвили – ред.), но все они "состряпанные" от начала до конца. Это было сделано специально, чтобы он не мог находиться здесь, в Грузии. Но ничего хорошего им (властям – ред.) это тоже не принесет. Если, не дай Бог, что-то случится с моим сыном, я считаю, будет плохо и для них", – заявила Аласания.
Кроме того, она обеспокоена тем, чтобы сын выжил и был здоров.
"Я очень волнуюсь. Посмотрим, как будут развиваться события", – добавила мать экс-президента Грузии.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.