"Не дай Бог, что-то случится": мать Саакашвили пригрозила властям Грузии

Мать экс-президента Грузии рассказала о его здоровье

Справа мать Саакашвили Гиули Аласания. Фото: коллаж "Сегодня"

Мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него были сфальсифицированы.

Об этом Гиули поделилась в интервью корреспонденту "Сегодня" Марине Асмоловой.

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"У него очень бодрое настроение было, он очень надеялся на те выборы, которые сегодня проходят, а так мне показалось, что по сравнению с предыдущей нашей встречей, он немножко потерял вес. Врачи говорят, у него уже было два эпизода, когда пришлось ему переливание крови делать. Уровень калия упал", – сообщила она.

Гиули Аласания также заявила, что все уголовные дела против ее сына сфабрикованы.

"Я даже не знаю, сколько их (уголовных дел против Саакашвили – ред.), но все они "состряпанные" от начала до конца. Это было сделано специально, чтобы он не мог находиться здесь, в Грузии. Но ничего хорошего им (властям – ред.) это тоже не принесет. Если, не дай Бог, что-то случится с моим сыном, я считаю, будет плохо и для них", – заявила Аласания.

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Кроме того, она обеспокоена тем, чтобы сын выжил и был здоров.

"Я очень волнуюсь. Посмотрим, как будут развиваться события", – добавила мать экс-президента Грузии.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.