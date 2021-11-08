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"Декілька годин до коми": Ясько заявила про критичний стан Саакашвілі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
8 листопада, 09:30
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Політик відреагував на публікацію відео, де він їсть під час голодування, відмовою від медикаментів
Ясько вимагає негайно перевести Саакашвілі до приватної клініки. Фото: колаж "Сьогодні"
Ясько вимагає негайно перевести Саакашвілі до приватної клініки. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько повідомила про критичний стан Міхеїла Саакашвілі. За її словами, існує загроза життю політика.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Ясько розповіла, що особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вийшов із в'язниці та закликав терміново зібрати консиліум лікарів.

"Станом на сьогодні, вечір: стан Михайла є критичним і існує справжня загроза його життю! Михайло відмовився від будь-яких аналізів, таблеток, уколів, крапельниць, переливання крові. Він зробив це у відповідь на ганебне відео, оприлюднене тюремною адміністрацією", – наголосила нардеп.

За її словами, без тих медикаментів, які підтримували його життя та які він приймав – це "питання декількох годин до коми, зупинки серця чи інших жахливих наслідків".

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"Тільки якісна сучасна приватна лікарня з її обладнанням та персоналом зможе врятувати Михеїла Саакашвілі! Звертаюся до влади Грузії – прошу негайно перевести Міхеїла Саакашвілі до приватної клініки з відповідними умовами", – сказала Ясько.

Про яке відео говорить Ясько

Грузинська влада заявила, що Міхеїл Саакашвілі вживає їжу та оприлюднили відповідне відео. Натомість сам політик спростував цю інформацію. Він заявив, що їв добавки з мікроелементами, виписані лікарями. І погрожував більше і цього не вживати.

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Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.

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