"Причастив його кров'ю та плоттю Христовою": у Саакашвілі побував священик

Митрополит Ахалкалакі, Кумурдо та Карі Ніколоз Пачуашвілі сьогодні, 8 листопада, побував у в'язниці, де утримується експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, і повідомив, що причастив його.
Про це повідомляють Новини-Грузія.
"Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю та плоттю Христовою – крихтами хліба, змоченими у вині. Це історичний день – про нього (Саакашвілі – Ред.) часто кажуть, що він має покаятися. Покаяння з погляду християнства це дія. Це не крокодилячі сльози і не підроблене визнання для того, щоб людина врятувалася від в'язниці", – сказав митрополит.
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Пачуашвілі додав, що Саакашвілі через дев'ять років з власної волі повернувся до Грузії, сів у в'язницю і 40 днів постив "сухим постом".
"Після цього він сповідався і причастився. Якщо комусь це здається невеликою справою, нехай сам спробує тримати пост 40 днів і побачить, як це", – сказав митрополит.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.
Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.