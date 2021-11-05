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Саакашвили ест! Минюст Грузии обнародовал меню политика

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 ноября, 21:06
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Министр юстиции Грузии опроверг заявления о том, что Саакашвили голодает уже 43 день
По версии Министерства юстиции Грузии, Саакашвили покупает еду / Коллаж "Сегодня"
По версии Министерства юстиции Грузии, Саакашвили покупает еду / Коллаж "Сегодня"

Власти Грузии в очередной раз подвергли сомнению голодовку бывшего президента Грузии Михеил Саакашвили, который, по версии оппозиционеров, не принимает пищу уже 43 день. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Голодовка закончилась?

"Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки", — сказал Брегадзе.

При этом, по словам министра, политик продолжает получать медикаменты, которые выписали врачи для поддержания его здоровья. Глава Минюста Грузии добавил, что в настоящее время экс-президент употребляет пищу.

Голодовка продолжается

  • Утром 5 ноября адвокат политика заявил, что голодовка продолжается и из-за нее у бывшего президента Грузии начались провалы в памяти.
  • Ранее сообщало, что за время отказа от всей пиши Саакашвили сильно похудел и у него ухудшилось состояние здоровья. Ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови.
  • Его сторонники также говорили, что у него отказывают внутренние органы.
  • 27 октября Саакашвили в очередной раз отказался от перевода в тюремную больницу.
  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

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