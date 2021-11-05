Саакашвили ест! Минюст Грузии обнародовал меню политика

Министр юстиции Грузии опроверг заявления о том, что Саакашвили голодает уже 43 день

По версии Министерства юстиции Грузии, Саакашвили покупает еду / Коллаж "Сегодня"

Власти Грузии в очередной раз подвергли сомнению голодовку бывшего президента Грузии Михеил Саакашвили, который, по версии оппозиционеров, не принимает пищу уже 43 день. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Голодовка закончилась?

"Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки", — сказал Брегадзе.

При этом, по словам министра, политик продолжает получать медикаменты, которые выписали врачи для поддержания его здоровья. Глава Минюста Грузии добавил, что в настоящее время экс-президент употребляет пищу.

Голодовка продолжается