Саакашвили ест! Минюст Грузии обнародовал меню политика

Власти Грузии в очередной раз подвергли сомнению голодовку бывшего президента Грузии Михеил Саакашвили, который, по версии оппозиционеров, не принимает пищу уже 43 день. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки.
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Голодовка закончилась?
"Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки", — сказал Брегадзе.
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При этом, по словам министра, политик продолжает получать медикаменты, которые выписали врачи для поддержания его здоровья. Глава Минюста Грузии добавил, что в настоящее время экс-президент употребляет пищу.
Голодовка продолжается
- Утром 5 ноября адвокат политика заявил, что голодовка продолжается и из-за нее у бывшего президента Грузии начались провалы в памяти.
- Ранее сообщало, что за время отказа от всей пиши Саакашвили сильно похудел и у него ухудшилось состояние здоровья. Ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови.
- Его сторонники также говорили, что у него отказывают внутренние органы.
- 27 октября Саакашвили в очередной раз отказался от перевода в тюремную больницу.
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.