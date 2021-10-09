Неделя голодовки Саакашвили: перешел на мед и сок

Пошла вторая неделя, как находящийся в СИЗО Рустави глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины и бывший президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили объявил голодовку. В субботу после посещения его личным врачом политик согласился есть мед и пить сок.
Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на начальника Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
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Закупка в тюремном магазине
По сообщению ведомства, Михеил Саакашвили купил в тюремном магазине семь банок меда.
"В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение", — заявил Ника Цхварашвили.
У Саакашвили отобрали в тюрьме телефон
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.
- 5 октября стало известно, что Саакашвили лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сообщил его адвокат Бека Басилая.