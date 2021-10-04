Убийства трех лидеров оппозиции: Саакашвили обвинили в жутком плане

Лидер партии "Единое национальное движение" анонсировал митинг в его поддержку

В Грузии заявили, что Саакашвили хотел устроить провокацию на акции в Тбилиси / Фото: Getty Images

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили и его команда планировали убийства оппозиционеров.

Об этом он заявил в эфире телекомпании "Имеди", пишет Sputnik Georgia.

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По информации спецслужб, Саакашвили хотел организовать провокацию на акции в Тбилиси.

"Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", – заявил Гарибашвили.

Гарибашвили отметил, что лидер "Единого Национального движения" Ника Мелия не поддержал эту идею.

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Тем временем Ника Мелия анонсировал на своей странице в Facebook акцию в поддержку Саакашвили.

Митинг "Свободу Мише" собираются провести в замке Рустави 4 октября, в 15:00.

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