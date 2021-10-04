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Убийства трех лидеров оппозиции: Саакашвили обвинили в жутком плане

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 октября, 08:28
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Лидер партии "Единое национальное движение" анонсировал митинг в его поддержку
В Грузии заявили, что Саакашвили хотел устроить провокацию на акции в Тбилиси
В Грузии заявили, что Саакашвили хотел устроить провокацию на акции в Тбилиси / Фото: Getty Images

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили и его команда планировали убийства оппозиционеров.

Об этом он заявил в эфире телекомпании "Имеди", пишет Sputnik Georgia.

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По информации спецслужб, Саакашвили хотел организовать провокацию на акции в Тбилиси.

"Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", – заявил Гарибашвили.

Гарибашвили отметил, что лидер "Единого Национального движения" Ника Мелия не поддержал эту идею.

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Тем временем Ника Мелия анонсировал на своей странице в Facebook акцию в поддержку Саакашвили.

Митинг "Свободу Мише" собираются провести в замке Рустави 4 октября, в 15:00.

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Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
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