Вбивства трьох лідерів опозиції: Саакашвілі звинуватили у страшному плані

Лідер партії "Єдиний національний рух" анонсував мітинг на його підтримку

У Грузії заявили, що Саакашвілі хотів влаштувати провокацію на акції в Тбілісі / Фото: Getty Images

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що затриманий Михеїл Саакашвілі і його команда планували вбивства опозиціонерів.

Про це він заявив в ефірі телекомпанії "Імеді", пише Sputnik Georgia.

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За інформацією спецслужб, Саакашвілі хотів організувати провокацію на акції в Тбілісі.

"Їхній план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство у метушні кількох опозиційних лідерів... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", – заявив Гарібашвілі.

Гарібашвілі зазначив, що лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія не підтримав цю ідею.

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Тим часом Ніка Мелія анонсував на своїй сторінці в Facebook акцію на підтримку Саакашвілі.

Мітинг "Свободу Міші" збираються провести в замку Руставі 4 жовтня о 15:00.

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Що відомо про затримання