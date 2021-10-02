"Я знал, что меня арестуют". Саакашвили написал письмо из СИЗО

В заключении политик призывает грузинский народ защитить свой выбор

Саакашвили написал письмо из заточения. Коллаж "Сегодня"

Соратники задержанного 1 октября бывшего президента страны Михеила Саакашвили опубликовали его письмо, которое политик написал в СИЗО Рустави. Саакашвили призвал грузин после голосования защищать свой выбор.

Об этом сообщается на сайте его партии "Единое национальное движение".

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"Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума. Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михеил Саакашвили", – сказано в письме.

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