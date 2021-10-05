У Саакашвили отобрали в тюрьме телефон

Экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, находящегося в Руставской тюрьме, лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сегодня сообщил его адвокат Бека Басилая.
Сообщает агентство "Грузия онлайн".
Прямой эфир – нельзя, передачи – нельзя
"Сегодня в тюрьму поступил запрос из прокуратуры с требованием ограничить звонки Михеилу Саакашвили, не позволять прямых включений журналистам, звонки родственникам", — сказал Басилая.
Днем около полутора часов провела в приемном отделении СИЗО грузинского города Рустави народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько, которая пыталась передать передачу для Михеила Саакашвили.
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Вечером девушка на своей странице в Facebook написала, что ей удалось встретиться с грузинским политиком. Правда, подробности она не привела.
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.