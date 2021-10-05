Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚫 Скандальный закон про олигархов 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове
СЕГОДНЯ Власть События

У Саакашвили отобрали в тюрьме телефон

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 октября, 21:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-президенту Грузии запретили прямые включения из тюрьмы
Адвокат Саакашвили назвал его арест политическим решением
Адвокат Саакашвили назвал его арест политическим решением / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, находящегося в Руставской тюрьме, лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сегодня сообщил его адвокат Бека Басилая.

Сообщает агентство "Грузия онлайн".

Реклама

Читайте также:

Прямой эфир – нельзя, передачи – нельзя

"Сегодня в тюрьму поступил запрос из прокуратуры с требованием ограничить звонки Михеилу Саакашвили, не позволять прямых включений журналистам, звонки родственникам", — сказал Басилая.

Днем около полутора часов провела в приемном отделении СИЗО грузинского города Рустави народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько, которая пыталась передать передачу для Михеила Саакашвили.

Вечером девушка на своей странице в Facebook написала, что ей удалось встретиться с грузинским политиком. Правда, подробности она не привела.

Реклама

Читайте также:

Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
  • В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
  • 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
  • Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.365

Евро (€)

30.93

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Короновирус за неделю

67 900

заболело за неделю в Украине

+47%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять