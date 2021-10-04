Саакашвили решил голодать до "конца жизни"

Адвокат Ника Гварамия зачитала журналистам новое письмо бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, которое он написал в СИЗО Рустави. В письме сказано, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.
Об этом сообщается на сайте "Грузия онлайн".
Заочный отказ от медпомощи
"Хочу, чтобы граждане Грузии знали о моем решении. Я вернулся, чтобы помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии. Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть", – написал Саакашвили в новом своем обращении к народу.
Бывший президент Грузии также написал, что он предварительно оформил отказ от предложения врачей и от какой-либо формы медицинского вмешательства в случае бессознательного состояния.
Жалоб нет – Саакашвили в СИЗО проведал консул Украины
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.