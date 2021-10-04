Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Саакашвили решил голодать до "конца жизни"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 октября, 22:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший президент запретил врачам оказывать ему помощь
В тюрьме Рустави Михаил Саакашвили не намерен принимать медицинскую помощь / Коллаж "Сегодня"
В тюрьме Рустави Михаил Саакашвили не намерен принимать медицинскую помощь / Коллаж "Сегодня"

Адвокат Ника Гварамия зачитала журналистам новое письмо бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, которое он написал в СИЗО Рустави. В письме сказано, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

Об этом сообщается на сайте "Грузия онлайн".

Реклама

Читайте также:

Заочный отказ от медпомощи

"Хочу, чтобы граждане Грузии знали о моем решении. Я вернулся, чтобы помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии. Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть", – написал Саакашвили в новом своем обращении к народу.

Бывший президент Грузии также написал, что он предварительно оформил отказ от предложения врачей и от какой-либо формы медицинского вмешательства в случае бессознательного состояния.

Реклама

Читайте также:

Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
  • В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
  • 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Короновирус за неделю

64 606

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять