Саакашвілі вирішив голодувати до "кінця життя"

Колишній президент заборонив лікарям надавати йому допомогу

У в'язниці Руставі Михайло Саакашвілі не має наміру брати медичну допомогу / Колаж "Сьогодні"

Адвокат Ніка Гварамія зачитала журналістам новий лист колишнього президента Грузії і глави Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, яке він написав в СІЗО Руставі. У листі сказано, що Саакашвілі продовжує голодування в тюрмі і має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.

Про це повідомляється на сайті "Грузія онлайн".

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Заочна відмова від медичної допомоги

"Хочу, щоб громадяни Грузії знали про моє рішення. Я повернувся, щоб допомогти нашому народові в справі відновлення свободи і демократії. Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною залишаючися за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали – я не припиню його у жодному разі, до тих пір, поки я і затримані через мене люди не будуть звільнені. Я дуже люблю життя, але голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя, – написав Саакашвілі в новому своєму зверненні до народу.

Колишній президент Грузії також написав, що він попередньо оформив відмову від пропозиції лікарів, і від будь-якої форми медичного втручання в разі несвідомого стану.

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Що відомо про затримання