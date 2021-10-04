Саакашвілі вирішив голодувати до "кінця життя"

Адвокат Ніка Гварамія зачитала журналістам новий лист колишнього президента Грузії і глави Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, яке він написав в СІЗО Руставі. У листі сказано, що Саакашвілі продовжує голодування в тюрмі і має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.
Про це повідомляється на сайті "Грузія онлайн".
Заочна відмова від медичної допомоги
"Хочу, щоб громадяни Грузії знали про моє рішення. Я повернувся, щоб допомогти нашому народові в справі відновлення свободи і демократії. Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною залишаючися за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали – я не припиню його у жодному разі, до тих пір, поки я і затримані через мене люди не будуть звільнені. Я дуже люблю життя, але голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя, – написав Саакашвілі в новому своєму зверненні до народу.
Колишній президент Грузії також написав, що він попередньо оформив відмову від пропозиції лікарів, і від будь-якої форми медичного втручання в разі несвідомого стану.
Скарг немає – Саакашвілі в СІЗО відвідав консул України
Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
- У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
- 4 жовтня по рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.