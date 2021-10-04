Арестовали хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Суд Грузии постановил заключить под стражу Элгуджа Цомая, в квартире которого на момент задержания находился глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили. Он приговорен к заключению под стражу на момент расследования обстоятельств пребывания Саакашвили в стране.
Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн".
Условие возвращения Саакашвили в Украину и отсутствие мест в больницах Одессы — главные новости за ночь
"Следствие обвиняет мужчину в сокрытии серьезного преступления. Адвокаты настаивают на невиновности своего клиента, утверждая, что прокуратура руководствуется логикой, согласно которой следует арестовать всех, кто контактировал с третьим президентом", – говорится в сообщении.
Проезд в вентиляционной кабине
В публикации также рассказывается, что 3 октября грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник сообщило, что Михеил Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины.
Задержанному Саакашвили предложили сделку – СМИ
При этом отмечалось, что за рулем находился некий Э.Ц., уроженец Абаши, который якобы также является и владельцем квартиры в Тбилиси, где был задержан Саакашвили.
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.