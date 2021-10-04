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Жалоб нет – Саакашвили в СИЗО проведал консул Украины

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 октября, 18:44
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МИД Украины взаимодействует с адвокатами главы Исполнительного комитета реформ
Саакашвили ни на что не жалуется / Коллаж "Сегодня"
Саакашвили ни на что не жалуется / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины, главу Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, который уже несколько дней находится в СИЗО Рустави.

Об этом сообщил "Сегодня" спикер МИДа Олег Николенко.

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"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал. МИД и Посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами", – рассказал Олег Николенко.

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Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.

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