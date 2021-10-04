Жалоб нет – Саакашвили в СИЗО проведал консул Украины

МИД Украины взаимодействует с адвокатами главы Исполнительного комитета реформ

Саакашвили ни на что не жалуется / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины, главу Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, который уже несколько дней находится в СИЗО Рустави.

Об этом сообщил "Сегодня" спикер МИДа Олег Николенко.

Реклама

"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал. МИД и Посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами", – рассказал Олег Николенко.

Что известно о задержании