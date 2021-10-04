Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

Скарг немає – Саакашвілі в СІЗО відвідав консул України

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 жовтня, 18:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
МЗС України взаємодіє з адвокатами глави Виконавчого комітету реформ
Саакашвілі ні на що не скаржиться / Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі ні на що не скаржиться / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України, главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який вже кілька днів знаходиться в СІЗО Руставі.

Про це повідомив "Сегодня" речник МЗС Олег Ніколенко.

Реклама

Читайте також:

"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеілу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами", – розповів Олег Ніколенко.

Читайте також:

Що відомо про затримання

  • Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти