Скарг немає – Саакашвілі в СІЗО відвідав консул України

МЗС України взаємодіє з адвокатами глави Виконавчого комітету реформ

Саакашвілі ні на що не скаржиться / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України, главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який вже кілька днів знаходиться в СІЗО Руставі.

Про це повідомив "Сегодня" речник МЗС Олег Ніколенко.

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"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеілу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами", – розповів Олег Ніколенко.

Що відомо про затримання

Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.