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Как Саакашвили удалось незаметно прорваться в Грузию

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 октября, 15:54
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Начальник Одесского управления Госпогранслужбы временно отстранен от занимаемой должности
Саакашвили по морю попал в Грузию, но к политику есть вопросы. Коллаж "Сегодня"
Саакашвили по морю попал в Грузию, но к политику есть вопросы. Коллаж "Сегодня"

Государственная пограничная служба Украины начала служебное расследование по факту возможного нелегального выезда из Украины в Грузию главы Исполнительного комитета реформа Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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По его словам, политик мог незаконно пересечь границу на морском пароме из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.

"По данным источников Цензор.Нет, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности", – написал Бутусов.

Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Но его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.

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