Саакашвили летит спасать Грузию, но его могут арестовать

Главный реформатор Украины показал билет на самолет и объяснил причину рискованной для него поездки

Саакашвили возвращается домой. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили возвращается на родину – 2 октября он улетает в Тбилиси, где пройдут местные выборы. Об этом он сообщил в своем видеообращении на Facebook и показал билет на самолет.

По его словам, сам он не намерен участвовать в выборах.

Реклама

"Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию", – сказал Саакашвили

Также он показал билет, который взял для себя и своей матери Гиули Аласании.

Почему Саакашвили может быть арестован в Грузии

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам лишения свободы за организацию нападения на сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

А в мае 2020 года вспыхнул дипломатический скандал между Украиной и Грузией, даже был отозван грузинский посол из Киева. Причиной этого стало назначение Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В Грузии тогда назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, поскольку он на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Однако в апреле этого года посол Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев и Грузия заявила о нормализации отношений с Украиной.

Реклама

Напомним, год назад Саакашвили уже собирался возвращаться в Грузию, когда в октябре 2020-го там проходили парламентские выборы. Вот только его партия проиграла их. Сам Саакашвили даже метил на пост премьер-министра Грузии.